Мощнейшая за пять лет вспышка на солнце обеспокоила учёных

В пятницу, 9 февраля, сильная вспышка на солнце обеспокоила учёных. На неё обратили внимание специалисты лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН и института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Как пишет РИА Новости, вспышка возникла в 15.53 и продлилась до 16.32. Ей присвоили балл Х3.3. Эта вспышка стала мощнейшей за 5 лет. При этом магнитная буря на Земле в связи с повышенной солнечной активностью пока не прогнозируется. Но в ближайшие часы данные могут обновиться.

Напомним, вспышки на солнце становятся причинами возникновения магнитных бурь. Они мешают исправной работе электроприборов, а ещё влияют на самочувствие людей. Многие во время магнитных бурь жалуются на головные боли, повышенное давление и слабость.

Медики советуют период магнитных бурь избегать стрессов и повышенной физической нагрузки, соблюдать режим питания и режим сна, а также пить больше воды, так как магнитные бури могут стать причиной головных болей, тошноты, сонливости и раздражительности. Людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, врачи рекомендуют провести это время в спокойной обстановке. Ранее геофизики объясняли, чем ещё опасны магнитные бури.

Также учёные предупреждали, что в ближайшее время частота магнитных бурь увеличится. Всё дело в постепенном приближении Солнца к пику активности, который, предположительно, может наступить уже в середине этого года.