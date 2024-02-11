Воскресенье, 11 февраля, 2024

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

По данным учёных, пятничная вспышка стала второй по силе с 2017 года.

Телеканал «Культура» показал программу о Касимове

Русско-французский актёр и журналист Пьер Бурель рассказал об истории города, о местных музеях и местных жителях.

Блогер Никита Куриленко (Финито) умер на 32-м году жизни

Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием.

Названа важнейшая деталь в интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

По мнению эксперта, Путин выдал множество небольших цитат, которые с удовольствием подхватят различные СМИ.

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Автор: 7info

Опубликовано

В пятницу, 9 февраля, на Солнце произошла мощная вспышка, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

По данным учёных, пятничная вспышка стала второй по силе с 2017 года. Несмотря на мощность, влияние события на нашу планету практически исключено, отмечается в сообщении.

Дело в том, что вспышка зафиксирована на обратной стороне светила. Её воздействие на Землю экранировал солнечный диск.

Эксперты предполагают, что вспышка была гораздо мощнее измеренного балла X3.3, но точно этот показатель определить не получится.

Практически одновременно с мощной вспышкой случилась вспышка уровня М в самом центре солнечного диска.

— Это ввело в заблуждение мировые центры данных, на некоторых из которых до сих пор размещена противоречивая информация, — отмечают российские учёные.

По данным экспертов, Солнце находится в настоящий момент в чрезвычайно активном состоянии.

- Advertisement -

Поделиться:

Популярные материалы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Телеканал «Культура» показал программу о Касимове

Блогер Никита Куриленко (Финито) умер на 32-м году жизни

Названа важнейшая деталь в интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Ночью Украину атаковали 45 «Гераней»

На старт «Лыжни России» 10 февраля вышли 4500 рязанцев

Выпускник Рязанского десантного училища Рыбаков погиб в зоне СВО

Онколог назвала способы снизить риск заболеть раком

В Рязани бесследно исчез член молодёжного парламента Иван Брысин

На въезде в Ряжск произошло серьёзное ДТП

Рязанский ЗАГС показал фото свадеб уходящих выходных

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за нападения бродячих собак на беременную женщину в Ряжске

Мэр Касимова прочитал стихотворение Пастернака «Быть знаменитым некрасиво…»

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Телеканал «Культура» показал программу о Касимове

Новости Касимова
Русско-французский актёр и журналист Пьер Бурель рассказал об истории города, о местных музеях и местных жителях.

Блогер Никита Куриленко (Финито) умер на 32-м году жизни

Новости мира
Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием.

Названа важнейшая деталь в интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Новости мира
По мнению эксперта, Путин выдал множество небольших цитат, которые с удовольствием подхватят различные СМИ.

Ночью Украину атаковали 45 «Гераней»

Новости мира
Основной целью дронов стали южные области Украины и Киев.

На старт «Лыжни России» 10 февраля вышли 4500 рязанцев

Новости Рязани
Для жителей Рязани трасса находилась на территории биатлонного комплекса «Алмаз» в посёлке Варские.