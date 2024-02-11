Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

В пятницу, 9 февраля, на Солнце произошла мощная вспышка, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

По данным учёных, пятничная вспышка стала второй по силе с 2017 года. Несмотря на мощность, влияние события на нашу планету практически исключено, отмечается в сообщении.

Дело в том, что вспышка зафиксирована на обратной стороне светила. Её воздействие на Землю экранировал солнечный диск.

Эксперты предполагают, что вспышка была гораздо мощнее измеренного балла X3.3, но точно этот показатель определить не получится.

Практически одновременно с мощной вспышкой случилась вспышка уровня М в самом центре солнечного диска.

— Это ввело в заблуждение мировые центры данных, на некоторых из которых до сих пор размещена противоречивая информация, — отмечают российские учёные.

По данным экспертов, Солнце находится в настоящий момент в чрезвычайно активном состоянии.