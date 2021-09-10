Мошенники стали звонить россиянам от имени службы поддержки портала «Госуслуги»

Мошенники стали звонить от имени службы поддержки госуслуг: они уверяют граждан, что аккаунт взломан, и выпытывают данные для входа в личный кабинет. Об этом «Известиям» рассказали в компании DeviceLock.

Свой звонок от имени службы поддержки портала мошенники объясняют либо утечкой данных, либо информацией о взятом на имя жертвы кредите. Под этим предлогом злоумышленники пытаются выманить поступающий через SMS код сброса пароля к сервису, передача которого якобы обеспечит безопасность аккаунта. За последнюю неделю таких жалоб в интернете зафиксировано около десятка, и каждый день появляется два-три новых сообщения.

О новой схеме телефонного мошенничества известно в «Лаборатории Касперского» и InfoSecurity a Softline.

Эта схема мошенничества пока только обкатывается преступниками, но уже представляет особую опасность в силу потенциальной массовости, так как для ее реализации требуются только персональные данные и номер телефона, которые в больших количествах и дешево продаются в даркнете, отметил генеральный директор DeviceLock DLP Юрий Томашко. Он напомнил, что с помощью аккаунтов на госуслугах также возможна подача заявок на онлайн-займы.

— В августе в даркнете и на ряде закрытых форумов выросло число предложений по продаже взломанных аккаунтов сервиса «Госуслуги», не использующих двухфакторную авторизацию при входе. Их стоимость упала со 100 рублей в начале года до 30-40 рублей за «новые» и до 4-5 рублей за использованные для регистрации на сайтах букмекерских контор, — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что всем пользователям портала «Госуслуги» следует в обязательном порядке включить двухфакторную авторизацию, а также уведомление о входе в личный кабинет.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Наличный кабинет: мошенники стали звонить от имени службы поддержки госуслуг.