Мошенники придумали новогодние схемы обмана. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Рязани.

Первая схема — ложные уведомления о выплатах. Под видом новогодних бонусов или соцвыплат пользователям предлагают установить «официальное приложение». Если вы это сделаете, мошенники получат доступ к вашему телефону.

Вторая — фальшивые распродажи и скидки. Мошенники создают поддельные сайты и приложения с заманчивыми предложениями от имени разных компаний. Если вы перейдёте по ссылке, на ваш телефон установится «вирусная» программа, которая собирает данные карт, учетных записей и пароли.

Третья — поздравительные ссылки. Мошенники рассылают новогодние открытки или видео в мессенджерах. Переход по таким ссылкам активирует шпионское ПО.

А ещё помните: нужно быть предельно внимательным, если вам звонят из «службы безопасности банка», «Почты России», «МФЦ», «Госуслуг», «Центробанка», «полиции»… Перепроверяйте все номера, с которых вам поступают звонки или сообщения. И самое главное — никогда, ни при каких обстоятельствах не передавайте данные о себе, коды из смс и другую важную информацию!