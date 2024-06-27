Мошенники начали применять новую схему с «генералом ФСБ» и Украиной

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана, которая предполагает сбор целого досье с персональными данными на свою жертву. Они атакуют группами и представляются сначала бывшими коллегами цели, а затем «следователями ФСБ», которые ищут «украинский след» и угрожают уголовным делом, пишет «Российская газета».

Помимо паспортных данных и номера мобильного телефона, злоумышленники выясняют предыдущее место работы людей. Затем они узнают имя директора организации и составляют список бывших сотрудников компании. От имени директора мошенники рассылают им сообщения в популярные мессенджеры с просьбой рассказать о причинах смены работы и дать оценку бывшим коллегам.

Тем, кто отвечает на сообщение в мессенджере, лжедиректор сообщает о проблемах с утечкой персональных данных в своей организации и о проведении «негласной проверки» со стороны ФСБ. В доказательство они присылают фотографию поддельного письма с печатями и подписью действующего генерала ФСБ, в котором компания извещается о проверке.

На первом этапе мошенники не просят у человека раскрывать свои конфиденциальные данные или отдавать деньги. Они стараются не вызывать подозрений и в итоге просят поговорить по телефону со «следователем ФСБ».

На втором этапе злоумышленник связывается с жертвой по телефону и представляется сотрудником ФСБ. Он просит человека выйти на улицу или в другое помещение, чтобы поговорить наедине, и объясняет это тем, что родных и знакомых лучше не вовлекать в процесс, чтобы не пришлось вызывать их на допрос.

Далее мошенник начинает задавать вопросы о прежней работе и круге общения человека. Он интересуется, не посещал ли собеседник Украину. Получив ответы, сообщает, что с банковских счетов бывших работников компании происходят денежные переводы в пользу гражданина Украины, который, предположительно, спонсирует украинских боевиков.

Чтобы избежать уголовного преследования по делу о финансировании экстремистов и террористов, мошенник предлагает перевести деньги на «безопасный счёт». При этом он настаивает на том, чтобы человек не обращался в отделение своего банка лично, объясняя это тем, что операция спецслужб носит тайный характер.

Если мошеннику удаётся обмануть свою жертву, вся сумма перевода похищается через подставные счета.