Мошенники используют Wi-Fi в общественных местах для кражи данных

Почти в каждом общественном месте можно легко подключиться к Wi-Fi, но существует риск стать жертвой мошенников. Портал REGIONS рассказал, какие новые схемы злоумышленники используют через общедоступные сети, чтобы завладеть личными данными пользователей.

Всего лишь ввёл код…

Вячеслав Иванов (имя изменено) из Красногорска этим летом собирался отправиться в двухнедельный отпуск на один из российских курортов. Рейс был поздний, и он решил скоротать время, посмотрев фильм, пока не начнётся регистрация.

«Это было в зале ожидания аэропорта Шереметьево. Не хотел тратить мобильный интернет, поэтому решил подключиться к бесплатному Wi-Fi. Точно не помню название сети, но там определённо фигурировало слово „аэропорт“, что меня и ввело в заблуждение», — рассказывает Вячеслав.

После подключения и стандартной процедуры авторизации система запросила не привычный код-пароль из СМС, а шесть цифр из переписки с модераторами Telegram.

«Почему-то меня это не насторожило, и я ввёл код. Потом попытался проверить работу сети, но не смог войти в Telegram — доступ был заблокирован. Переключился на мобильный интернет, но ничего не изменилось. А вскоре позвонил друг, спрашивая, зачем мне 450 тысяч рублей, которые я якобы у него попросил. Тут я понял, что что-то пошло не так. Буквально за несколько минут мошенники отправили запросы на займ всем моим контактам в „телеге“», — рассказал Вячеслав.

Позже дело передали в правоохранительные органы, и теперь администрация аэропорта работает над решением проблемы с безопасностью своих сетей, чтобы предотвратить подобные атаки на пассажиров.

Проверяйте всё несколько раз

Киберэксперт и IT-специалист Алексей Власов рассказал корреспонденту REGIONS, что ни в коем случае нельзя вводить код из личной переписки с модераторами в Telegram. Такой код даёт доступ к аккаунту, через который мошенники могут украсть данные и просить деньги от имени жертвы у её близких.

«Подобная ситуация могла произойти не только в аэропорту, но и в любом другом общественном месте», — пояснил эксперт.

Доступ к Wi-Fi есть почти везде: в торговых центрах, на станциях МЦД или метро, в аэропортах. Для подключения достаточно зарегистрироваться, введя свои данные: электронную почту, номер телефона и т. д. Мошенники, зная, что многие пользуются Wi-Fi в общественных местах, создают поддельные сети с названиями, похожими на официальные, чтобы ввести человека в заблуждение.

Эксперт привёл пример: «Допустим, вы находитесь в аэропорту Внуково или Жуковский и ищете Wi-Fi. Вы видите сеть с названием, похожим на название аэропорта, и по ошибке подключаетесь к фальшивой сети. Вводите свои данные, чтобы получить доступ к интернету, и мошенники тут же получают ваши личные сведения. Они могут назвать фальшивую сеть, например, „Sheremetyevo1“ или „SheremetyevoL“, чтобы запутать пользователей».

Такие сети опасны тем, что при регистрации могут запросить не только номер телефона, но и другие личные данные — данные банковской карты или паспорта.

«Человек, ничего не подозревая, вводит всё это, а мошенники оперативно используют полученные сведения, чтобы украсть деньги с карты. Поэтому подключаться нужно только к проверенным и официальным сетям», — подчеркнул Власов.

Мошенники также создают фишинговые сайты, которые копируют интерфейс сайтов аэропортов или торговых центров.

«Вы вводите на поддельном сайте свои данные, включая паспортные, а потом обнаруживаете, что кто-то оформил на вас кредит. Поэтому важно несколько раз проверять, что вы заходите на сайт через официальный источник», — добавил эксперт.

Проверить подлинность сайта можно даже через поисковик. Возле официального сайта будет специальная отметка — синий кружок с галочкой, который подтверждает, что информация о компании проверена, заключил киберэксперт.