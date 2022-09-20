Мошенник, обманувший чиновницу правительства Новгородской области, получил реальный срок

Новгородский районный суд с участием представителя прокуратуры Великого Новгорода вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Московской области Акбара Балтиева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Установлено, что в феврале 2021 года неизвестные позвонили чиновнице регионального правительства и сообщили, что ее кандидатуру планируют утвердить на должность министра финансов Новгородской области, но для ускорения процесса назначения на должность ей необходимо заплатить 700 тыс. рублей. За это назначение женщина перевела Балтиеву и иному лицу деньги в общей сумме 300 тыс. рублей.

Впоследствии Балтиев и иные лица обналичили денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению.

Вину в совершении преступления подсудимый признал частично.

Суд, с учетом позиции представителя прокуратуры, назначил Балтиеву наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Уголовное дело в отношении иных участников преступления выделено в отдельное производство, сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области.