Пятница, 4 октября, 2024

Мошенник из Касимова получил условный срок

Автор: Алексей Самохин

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Житель Касимова 2007 года рождения признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного и крупного ущерба гражданам (ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подробности дела сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области. 

Следствием и судом установлено, что в феврале 2024 года несовершеннолетний, действуя совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вводил жителей города Касимова в заблуждение относительно совершения их родственниками или друзьями дорожно-транспортных происшествий и получал от последних денежные средства якобы за оказание помощи с целью избежания их близкими уголовной ответственности.

Преступными действиями осужденного гражданам причинен материальный ущерб на сумму 600 тысяч рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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