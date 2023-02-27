Понедельник, 27 февраля, 2023
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«Монако» продлил контракт с Головиным на два сезона

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Футбольный клуб «Монако» объявил о продлении контракта с российским полузащитником Александром Головиным на два дополнительных сезона. На сайте клуба 27 февраля было опубликовано объявление об этом.

Александр Головин выразил свою радость от продления контракта: «Я очень рад продолжить работу в составе „Монако“ и благодарен руководству клуба за доверие. Я приветствую возможность остаться здесь на длительный срок и продолжить свое развитие».

Головин начал свою карьеру в ЦСКА, отыграл 113 матчей, забив 13 голов и отдав 11 результативных передач. За время игры за «Монако» Александр отыграл 166 матчей, забив 23 гола и отдав 32 результативных передачи.

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