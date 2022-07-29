Молодые учёные РГУ имени С. А. Есенина: «Науку необходимо популяризировать»

Завершился первый этап масштабной экспедиции Молодёжного клуба РГО РГУ имени С. А. Есенина совместно с коллективом кафедры географии, экологии и природопользования на карьер Малый Пролом Шацкого района Рязанской области. Целью экспедиции является обоснование целесообразности создания новой особо охраняемой природной территории на территории карьера по опыту других регионов. Проект реализуется при поддержке гранта Губернатора Рязанской области. Мы рассказывали о нем в первой части беседы.

Наше общение с молодыми учёными РГУ имени С. А. Есенина оказалось многоплановым и вышло за рамки формата. А так как популяризация отечественной науки и поддержка молодых специалистов — цель Десятилетия науки и технологий в России, было принято решение не «резать» текст, а донести до читателей полную версию разговора.

— Какие функции выполняет Совет молодых учёных РГУ?

Председатель Совета молодых учёных РГУ Илья Чучелкин:

— Совет молодых учёных РГУ имени С. А. Есенина — это коллегиальный совещательный орган. Его функции — это горизонтальное взаимодействие учёных разных направлений и научных школ, решение проблем молодых учёных, извещение молодых учёных о текущих мероприятиях и грантовых программах. Коммуникации осуществляются как в мессенджерах, так и оффлайн.

Председатель Студенческого научного общества РГУ Александр Романика:

— Задача Студенческого научного общества — информировать студентов и абитуриентов о деятельности Совета и доносить до них информацию о том, что в вузе есть молодёжная наука, и что ей стоит заниматься. Помимо традиционных форматов научной деятельности, популярной формой коммуникации стали антиконференции, на которых за чашкой чая студенты в непринуждённой обстановке рассказывают о своих исследованиях. Также популярным инструментом взаимодействия стал слайд-слэм — когда в краткой форме нужно донести до аудитории суть своей научной разработки.

— В каких мероприятиях принимают участие молодые учёные?

Александр Романика:

— Весна 2022 года выдалась урожайной на мероприятия. Мы возродили Молодёжный форум науки и инноваций «Smart-Up». В течение трёх дней спикеры рассказывали участникам об ораторском искусстве и учили продвигать свои проекты. Выступления были полезны не только студентам, которые делают первые шаги в науке, но и молодым учёным, аспирантам и кандидатам наук.

В Министерстве науки и высшего образования РФ проходил «Всероссийский форум популяризаторов науки», в котором приняли участие молодые учёные РГУ. Современный тренд науки в том, что она должна влиять на общество, а не быть замкнутой. Науку необходимо популяризировать.

Илья Чучелкин:

— Молодые учёные активно участвуют в конференциях, форумах, конгрессах, как всероссийских, так и международных. Мобильность молодого научного сообщества поощряется руководством вуза. Молодые учёные РГУ имени С. А. Есенина активно взаимодействуют с коллегами из разных городов. В этом сезоне, благодаря такому взаимодействию, к нам на палеонтологические раскопки, о которых мы много говорили, в качестве научных волонтёров приехали молодые учёные из других регионов. Отметим, что на Всероссийском съезде молодых учёных, который проводился в Москве на базе НИТУ «МИСИС», мы презентовали проект по развитию научного волонтёрства, который был признан одним из пяти лучших в данном направлении по результатам конкурсного отбора.

Когда интервью было почти готово, были обнародованы первые результаты экспедиции. В ходе раскопок активистка Молодёжного клуба РГО Полина Брускова обнаружила зуб скваликоракса — древнего и вымершего аналога современной тигровой акулы, плававшего в Русском море мелового периода на территории нынешней Рязанской области. Размер находки впечатляет — около 2,5 сантиметра. Это самый крупный экземпляр зубов данного вида акул за всё время раскопок с 2017 года. Уже скоро находка займёт достойное место в экспозиции Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Р.S. После общения с молодыми учёными лично у меня появилось три желания: посетить раскоп в Шацком районе, пожелать всем абитуриентам поступить в РГУ имени С. А. Есенина и погрузиться в такой увлекательный, интересный, субсидированный научный мир, обязательно встретиться в предстоящем учебном году, чтобы услышать новые истории о научной деятельности родного вуза.

Беседовала Надежда Майорова — главный редактор 7 инфо.