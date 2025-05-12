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Экология, природа, животные

Молодые липы, ели, сирень, каштан высадили в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани 12 мая на Куйбышевском шоссе высадили 30 молодых лип. Об этом сообщает администрация города.

В парке Железнодорожников высадили 12 саженцев елей «глоука». В Мамином сквере также появились молодые растения, среди которых – пузыреплодник, сирень, каштан.

В озеленении приняли участие сотрудники ТСЖ, представители коммерческих организаций и сотрудники МБУ «Управление по делам территории города Рязани».

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Молодые липы, ели, сирень, каштан высадили в Рязани Акция направлена на улучшение экологической ситуации и повышение уровня комфорта городской среды.

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