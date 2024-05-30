Молодые касимовцы собственным примером доказывают, что и в провинции можно реализовать себя

В Касимове завершается социокультурный проект «Жить в провинции». Он стартовал в конце прошлого года. Смысл его заключается в том, чтобы показать молодых, творческих, инициативных людей, которые остались, вернулись или переехали в Касимов и успешно реализуют здесь свой потенциал. О них были сняты видеоролики. Также были организованы встречи местной молодежи с героями проекта, записаны прямые эфиры с этих встреч.

В числе героев проекта «Жить в провинции» – сотрудник Касимовского приборного завода Александр Фокин, который вместе с коллегами создает зарядные станции для электромобилей; специалист в сфере цифровой и экспериментальной музеологии, куратор галереи Лебедевых и музея вырковского промысла Евгения Стройкова; основатели конного клуба Андрей Алексин и Мария Добровольская; предприниматель и производитель железобетонных изделий Иван Осипов; творческая пара – Эмма Балашова и Юрий Исмаилов, занимающиеся возрождением мозаичного искусства в Касимове; священнослужитель, руководитель молодежного отдела Касимовской епархии, иерей Николай Пронин; инженер-энергетик Елатомского приборного завода Дмитрий Борисов и инженер по капстроительству этого же предприятия Ильдар Файсханов; предприниматель, с нуля создавший в городе популярную точку общепита, Александр Аксенов; футболист и тренер с международным именем Анатолий Андрианов, а также выпускница 11 класса, участница телевизионного проекта «Кондитер» на телеканале «Пятница» Ирина Ситникова.

– Последние несколько месяцев мы искали интересных молодых людей, проводили своего рода исследование о жизни в провинции. Герои наших видео – совершенно разные люди. Это творческая молодежь, заводчане, предприниматели, есть даже священнослужитель. Во время встреч со студентами и школьникам участники проекта рассказывают, почему выбрали Касимов местом для жизни, как сложилась их судьба, делятся жизненным опытом. Наши герои не боятся отвечать на острые и злободневные вопросы, о том, например, сколько в Касимове можно заработать, как быть с получением высшего образования, где здесь интересно отдыхать. Ключевой смысл нашего проекта – опровергнуть и победить стереотип о том, что провинциальный город – это бесперспективная и малопривлекательная территория. Мы ставили перед собой амбициозную задачу: побудить местную молодежь осознанно выбрать Касимов в качестве места для жизни. Мне кажется, что истории наших героев – позитивных и созидательных людей – это хорошая мотивация для того, чтобы жить в провинции, – говорит автор проекта, директор касимовского центра культурного развития Андрей Иванов.

Добавим, что реализация проекта «Жить в провинции» стала возможной благодаря Президентскому фонду культурных инициатив. По итогам конкурсного отбора эта инициатива вошла в число проектов от Рязанской области, получивших финансовую поддержку фонда.

Фото из сообщества «Жить в провинции» в ВК