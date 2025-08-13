Молния стала причиной пожара в Рязанской области

В Рязанской области за прошедшие сутки произошло 2 пожара. Причиной одного из них мог стать грозовой фронт. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В городе Михайлов 12 августа в 15:22 стало известно о пожаре в бане. На вызов выехали 8 человек и 3 единицы техники, в том числе инженерной. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. По предварительной информации, причиной пожара стало попадание молнии в здание.

МЧС России напоминает, что самый надежный способ обезопасить свой дом во время непогоды — установить молниезащиту. При молнии не стойте под деревом, не раскрывайте зонт и уберите мобильный телефон в сумку.