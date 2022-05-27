Могут ли должника лишить единственного жилья?

Кредиты, будь-то потребительские, ипотечные или займы на развитие бизнеса, давно стали частью повседневной жизни миллионов наших соотечественников. Но далеко не всем удается полностью рассчитаться с банком, и в этом случае на неплательщика могут быть наложены разнообразные санкции. До недавнего времени в этот перечень не входило изъятие единственного жилья должника. Но в 2021 году Конституционный суд подкорректировал эту норму. О том, на каком основании финансово несостоятельный гражданин может лишиться права собственности на квартиру, а когда закон будет на его стороне, пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

В зоне риска — банкроты

Итак, решение Конституционного суда касается должников, у которых есть жилье — даже единственное, но при этом они не платят по долгам.

— Пока это решение в большей степени затрагивает интересы должников-банкротов — то есть тех, кто решил обанкротиться сам или по заявлению кредиторов, — считает специалист по гражданскому праву Павел Бровкин. Но эти же нормы суды теперь запросто могут применять и без банкротства — просто при наличии долга, если для его погашения нет денег.

Очевидно, что работать эти разъяснения будут. не для всех должников и не в каждом деле, но теперь суды уже не смогут отказать кредиторам со ссылкой на то, что жилье единственное. Придется разбираться в каждой истории с наличием жилья и долга.

В первую очередь переехать в менее комфортное и более дешевое жилье рискуют должники-банкроты при злоупотреблениях. Но поменять единственный дом площадью 300 квадратных метров на двухкомнатную квартиру можно и без банкротства. Тут все на усмотрение конкретного суда

Ипотечная опасность

Забрать единственное жилье можно, только если оно в ипотеке — тогда не поможет даже прописка детей в такой квартире или отсутствие другой жилплощади.

. Такая квартира изначально находится в залоге у банка, который выдал деньги на её покупку. Если заёмщик перестанет платить по кредиту, банк выставит квартиру на продажу, чтобы вернуть свои деньги, При этом никто не будет предоставлять семье взамен другое жильё.

— Но если речь о единственном жилье не в ипотеке, то должника не выселят на улицу, — поясняет Павел Бровкин. Конституционный суд сказал, что нужно обязательно предоставить что-то взамен. Отмечу, что вопрос, выставлять единственное жильё должника на торги или нет, должен решаться индивидуально в каждом случае.

Например, если человек знал о своём долге, никак не пытался вернуть деньги и вместо этого купил квартиру, кредитор может обратиться в суд и попросить вернуть средства за счёт продажи недвижимости.

Однако если сумма долга мала по сравнению с недвижимостью, её вряд ли выставят на торги. Например, человек не вернул 300 тысяч ₽, а его жильё стоит 5 миллионов

Запрет с оговорками

В зоне риска — при больших долгах — находится дорогое жильё, скорее даже элитное. В судебной практике есть случаи, когда суд обязывал продать квартиру стоимостью более 15 миллионов ₽ при сумме долга около 3 миллионов ₽.

Суд не может оставить должника без жилья или предложить ему развалюху в деревне вместо трёхкомнатной квартиры, находящейся в хорошем состоянии в Рязани.

При снятии запрета на продажу единственного жилья должны быть учтено следующее:

· должника нельзя оставить без жилища;

· необходимо учесть норматив жилой площади на человека, которая предоставляется по социальному найму (он свой в каждом регионе, в Рязани, например, это 12 кв. м.

· должника нельзя переселить в другой населённый пункт, если он сам на это не согласен.

То есть если у должника изымают квартиру, взамен ему должны предоставить жильё площадью, достаточной для проживания всех членов семьи. Также, если должник согласится, ему могут предоставить жильё в другом городе или посёлке, но равнозначное по состоянию.

Но в случаях, когда единственное жильё действительно роскошное — дорогое и большой площади, судебная практика не на стороне собственника. Кредиторы лишают должника такого роскошного жилья и предоставляют взамен более скромное.

С появлением постановления Конституционного суда, в большинстве случаев суды будут обращать взыскание на дорогие объекты недвижимости, Но в любом случае необходимо аккуратно и добросовестно подходить к вопросу кредитования, регулярно вносить платежи по займам и возвращать все долги.