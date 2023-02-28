Модернизация технологии позволила РНПК увеличить возможности производства дорожных битумов на 50%

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «НК «Роснефть») благодаря модернизации технологии на 50% увеличила возможности производства дорожных битумов.

Для реализации проекта специалисты Рязанской НПК изменили схемы направления гудронов с установок первичной переработки нефти, расширив пропускную способность. Теперь тяжёлые фракции с установок АВТ-4 и ВТ-4 могут раздельно направляться на установку производства битума.

За счет подбора технологического режима на установке ВТ-4 получен гудрон, полностью соответствующий по своим свойствам требованиям ГОСТ 9548-74 на кровельный битум БНК 40/180. Это позволило отказаться от процесса окисления гудрона при производстве кровельного битума. Освободившиеся производственные мощности переведены на производство дорожных марок битумов.

Установка производства битума РНПК производит свыше 500 тысяч тонн в год. В производственной линейке – две марки дорожных битумов БНД 60/90 и БНД 70/100, строительный битум БН 90/10 и кровельный битум БНК 40/180. Благодаря дополнительным объёмам специализированное дочернее общество «Роснефти» «РН-Битум» сможет полностью обеспечить регион дорожным битумом.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, технологическое лидерство рассматривается как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Рязанская НПК реализует программу «Роснефти» по модернизации производственных мощностей и совершенствует технологические процессы. Проведенные в последние годы мероприятия позволили заводу освоить выпуск новых видов топлива с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами – бензины «Евро 6» и Pulsar 100, малосернистое судовое топливо и др.

В рамках реализации проекта «цифровой завод» РНПК автоматизировала управление технологическими процессами и системами промышленной безопасности на всех основных технологических установках предприятия.