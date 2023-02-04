Суббота, 4 февраля, 2023
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Мобилизованный из Ульяновской области Владимир Маркелов погиб во время СВО

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Во время специальной военной операции погиб уроженец села Русская Цильна Ульяновской области Владимир Маркелов. Об этом сообщила районная газета «Цильнинские новости».

Маркелов после школы учился в Технологическом техникуме в селе Большое Нагаткино, служив в ВДВ. После армии работал на Ульяновском сахарном заводе.

Мобилизовали десантника в сентябре 2022 года. После этого военнослужащий прошёл обучение и отправился в зону СВО.

У погибшего остались жена и две маленькие дочери.

— Погиб истинный патриот Родины. Он как настоящий мужчина пошёл защищать наш мир и покой. Вова навсегда останется в памяти жителей села Русская Цильна. Вечная память герою!!!!! — написала в комментариях пользовательница ВК.

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