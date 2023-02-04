Мобилизованный из Ульяновской области Владимир Маркелов погиб во время СВО

Во время специальной военной операции погиб уроженец села Русская Цильна Ульяновской области Владимир Маркелов. Об этом сообщила районная газета «Цильнинские новости».
Маркелов после школы учился в Технологическом техникуме в селе Большое Нагаткино, служив в ВДВ. После армии работал на Ульяновском сахарном заводе.
Мобилизовали десантника в сентябре 2022 года. После этого военнослужащий прошёл обучение и отправился в зону СВО.
У погибшего остались жена и две маленькие дочери.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram