spot_img
Среда, 5 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Мобилизованные рязанцы в зоне СВО получат стройматериалы и чёрный хлеб

На главнуюНовости Рязани
Скриншот из видео в Телеграм канале Всё для Победы | Рязанская область

В зону специальной военной операции отправили стройматериалы для обустройства укреплений для наших бойцов и чёрный хлеб. Об этом сообщает Telegram канал Всё для Победы | Рязанская область.

На передовую в полк, где служат мобилизованные рязанцы, отправили фуру с бетоно-песчаной смесью, арматурой, бетономешалку и строительные инструменты.

В доставке помощи нашим бойцам участвуют правительство Рязанской области, администрация Пронского района и представители рязанского бизнес-сообщества.

Хлебозавод «Лесок» помог чёрным Дарницким хлебом — в отправку положили несколько коробок. Как говорится в публикации, в зоне спецоперации у наших бойцов есть только белый хлеб и они очень скучают по нашему чёрному хлебу.

Сбор «Всё для Победы» продолжается.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации