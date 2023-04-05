Мобилизованные рязанцы в зоне СВО получат стройматериалы и чёрный хлеб

В зону специальной военной операции отправили стройматериалы для обустройства укреплений для наших бойцов и чёрный хлеб. Об этом сообщает Telegram канал Всё для Победы | Рязанская область.

На передовую в полк, где служат мобилизованные рязанцы, отправили фуру с бетоно-песчаной смесью, арматурой, бетономешалку и строительные инструменты.

В доставке помощи нашим бойцам участвуют правительство Рязанской области, администрация Пронского района и представители рязанского бизнес-сообщества.

Хлебозавод «Лесок» помог чёрным Дарницким хлебом — в отправку положили несколько коробок. Как говорится в публикации, в зоне спецоперации у наших бойцов есть только белый хлеб и они очень скучают по нашему чёрному хлебу.

Сбор «Всё для Победы» продолжается.