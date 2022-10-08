«Многие в ярости»: отдыхающий в Крыму рассказал об обстановке после взрыва на мосту

Находящийся на отдыхе в Крыму москвич по имени Дмитрий рассказал радиостанции Говорит Москва об обстановке после взрыва на Крымском мосту.

По его словам, правительство объявило о помощи отелям из-за вынужденного продления. Также власти пообещали наладить автобусы и паромы.

«Паники нет. Очень многие в ярости, хотят ответа, бомбить ковровым», – рассказал собеседник о настроении людей.

Мужчина добавил, что планирует остаться на полуострове на неделю, пока ситуация не уляжется.

Рано утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате никто не пострадал.

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