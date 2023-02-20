Понедельник, 20 февраля, 2023
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МК: могила Зыкиной на Новодевичьем пришла в упадок

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Могила певицы Людмилы Зыкиной на Новодевичьем кладбище находится в упадке, пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, снег на могиле не чистили с начала зимы, в результате образовался серьёзный наст. У певицы осталось много поклонников, которые готовы ухаживать, но не могут сделать это по закону.

Певец Юлиан, друживший с певицей при её жизни, рассказал, что по правилам Новодевичьего кладбища, ухаживать за могилами могут только наследники. У Зыкиной это племянники. Племянница недавно скончалась, где находится племянник Сергей, Юлиан не знает.

Неизменный директор Зыкиной Татьяна Свинкова приходила летом на кладбище с рассадой: хотела высадить цветочки. Охрана потребовала документы и не дала посадить цветы.

Юлиан считает, что заботу о могилах на Новодевичьем кладбище должно взять на себя государство. Некоторые наследники известных людей — алчные люди. Получив наследство, они забывают о родственниках и захоронения приходят в упадок.

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