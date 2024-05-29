Среда, 29 мая, 2024

Мэрия Рязани пообещала сохранить стоимость проезда в муниципальном транспорте

Автор: 7info7

Опубликовано

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Администрация Рязани пообещала сохранить тарифы на проезд в муниципальном транспорте. Об этом стало известно 29 мая.

С 1 января этого стоимость поездки в муниципальных автобусах и троллейбусах составляет 29 рублей при расчёте наличными. 27 рублей платят те, кто оплачивает проезд картой. Кроме того, на транспорте, обслуживаемом УРТ, действует пересадочный тариф: установлена скидка в размере 50% на вторую поездку, совершённую в течение часа после оплаты первой поездки. Тариф действует для тех, кто оплачивает проезд транспортной картой УмКа «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелек» или Единой цифровой картой (ЕЦК) с тарифным планом «Электронный кошелек».

Напомним, ранее стало известно, что коммерческие перевозчики Рязани повышают для пассажиров тарифы на проезд. Когда и как изменится стоимость проезда в коммерческом транспорте, читайте здесь.

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