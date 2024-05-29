Среда, 29 мая, 2024

Когда и как изменится стоимость проезда в коммерческом транспорте Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: администрация Рязани

Администрация Рязани сообщила о подорожании стоимости проезда в коммерческом транспорте до 36 рублей.

Решение об изменении цены за проезд приняли перевозчики. По закону они имеют право это сделать, уведомив мэрию.

Подорожание произойдёт не на всех маршрутах одновременно, но к концу июня стоимость вырастет практически везде.

С 1 числа подорожает проезд в маршрутках №№ 41, 46, 47, 49, 73, 85, 88, 42.

Со 2 июня — в маршрутках №№ 65, 77А, 95, 99. С 7 числа — на маршруте № 32. С 15 июня подорожают маршрутки №№ 66, 71, с 17 — №№ 73Б, 62, 75, с 18 июня — №№ 53, 30, 50, 68. Маршрутки № 85 станут дороже с 25 числа.

Перевозчики, работающие на маршрутах № 90 и 33, уведомлений о повышении цены билетов не присылали. 

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