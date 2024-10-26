Мэрия Рязани объяснила ситуацию с пробками у платного путепровода

Мэрия Рязани ответила на недовольство жителей города пробками у платного путепровода на Восточной окружной дороге. Комментарий появился в телеграм-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова.
Мэрия подавала иск в суд с целью обязать владельца путепровода сделать возможность проезда и оплаты без полной остановки автомобилей. Арбитражный суд Рязанской области требование удовлетворил, но владельцы путепровода оспорили решение.
25 ноября апелляцию рассмотрит Арбитражный суд Центрального округа.
Ранее сообщалось о пробке в районе Восточной окружной дороги.