Суббота, 26 октября, 2024
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Мэрия Рязани объяснила ситуацию с пробками у платного путепровода

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Алексей Самохин

Мэрия Рязани ответила на недовольство жителей города пробками у платного путепровода на Восточной окружной дороге. Комментарий появился в телеграм-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова.

— Путепровод с установленным на нем оборудованием и прилегающие к нему дороги являются частными и находятся в собственности ЗАО «ИК «РПД — Рязань», — говорится в сообщении администрации Рязани.

Мэрия подавала иск в суд с целью обязать владельца путепровода сделать возможность проезда и оплаты без полной остановки автомобилей. Арбитражный суд Рязанской области требование удовлетворил, но владельцы путепровода оспорили решение.

25 ноября апелляцию рассмотрит Арбитражный суд Центрального округа.

Ранее сообщалось о пробке в районе Восточной окружной дороги.

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