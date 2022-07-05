Мэрия Рязани назвала перевозчиков, регулярно допускающих нарушения

Мэрия Рязани назвала злостных нарушителей среди коммерческих перевозчиков. Информацию опубликовал официальный сайт администрации.

На протяжении 2-го квартала регулярно допускали нарушения маршруты № 33М2 (перевозчик ООО «Таксавто»), № 33бМ2 (перевозчик ИП Гирина Т.А.), № 90М2 (перевозчик ИП Кочарян А.Э.), № 77аМ2, 95М2 (перевозчик ИП Захаркина Ю.В.). Речь идёт о несоблюдении графика работы, недостаточном числе машин на маршруте.

Администрация примет меры в отношении нарушителей. Рязанцы могут сообщать о проблемах общественного транспорта по телефонам: 29-78-07, 29-78-40.