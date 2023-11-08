Среда, 8 ноября, 2023
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Мэрия Касимова рассказала о работе МКП «Касимовсервис»

7info
Фото: vk.com/gorodkasimov

Администрация Касимова рассказала ВКонтакте о работе МКП «Касимовсервис».

2 ноября специалистами участка ВиК устранён порыв на сетях водоснабжения на улице Весенняя около дома № 5, проведены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения на ул. Набережная.

Ликвидировали аварию на сетях теплоснабжения по ул. Чижова.

7 ноября специалисты МКП «Касимовсервис» проводили работы на сетях теплоснабжения по ул. Чижова и мкр. Затон

В мкр. Приокский провели работу по ремонту и замене изоляции на тепловых сетях.

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