Мэрия Касимова рассказала о работе МКП «Касимовсервис»

Администрация Касимова рассказала ВКонтакте о работе МКП «Касимовсервис».

2 ноября специалистами участка ВиК устранён порыв на сетях водоснабжения на улице Весенняя около дома № 5, проведены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения на ул. Набережная.

Ликвидировали аварию на сетях теплоснабжения по ул. Чижова.

7 ноября специалисты МКП «Касимовсервис» проводили работы на сетях теплоснабжения по ул. Чижова и мкр. Затон

В мкр. Приокский провели работу по ремонту и замене изоляции на тепловых сетях.