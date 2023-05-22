Мэрия и эколог рассказали, почему вырубают тополя в Соколовке

Рязанцев обеспокоила вырубка тополей в посёлке Соколовка. В соцсетях появились жалобы и вопросы, почему избавляются от здоровых, на первый взгляд, деревьев. Редакция 7info обратилась за комментариями в администрацию города и к квалифицированному экологу.
Специалист в области экологии в свою очередь объяснил, что стало причиной гниения полости деревьев:
Очередное обострение карабахского конфликта наблюдалось в 2022 году. События этого мая не вселяют оптимизма. Похоже, конфликт обостряется, ситуация превращается в длительное противостояние без обоюдного решения.