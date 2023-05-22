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Мэрия и эколог рассказали, почему вырубают тополя в Соколовке

7info7

Рязанцев обеспокоила вырубка тополей в посёлке Соколовка. В соцсетях появились жалобы и вопросы, почему избавляются от здоровых, на первый взгляд, деревьев. Редакция 7info обратилась за комментариями в администрацию города и к квалифицированному экологу.

– Тополя по адресу ул. Связи, 17 актированы как аварийные в том числе на основании обращений жителей и родительского сообщества школы. Деревья свыше 24 метров с гнилой полостью внутри и тонким стволом при сильном ветре гнутся и являются небезопасными. В этой связи была проведена валка деревьев. Была произведена топинговая обрезка высокорослых, но не поврежденных гнилостью деревьев. Работы будут продолжены, – сообщили в мэрии.

Специалист в области экологии в свою очередь объяснил, что стало причиной гниения полости деревьев:

– При сильном подмерзании, когда древесина тёмно-коричневая, разрушаются сосуды, проводящие воду и питательные вещества к точкам роста. В этом случае почки не распускаются, листья не появляются, ветви утончаются, тонкие побеги становятся ломкими и на ветвях появляются оранжевые подушечки гриба — сопрофита, который питается отмирающими тканями.

Мэрия и эколог рассказали, почему вырубают тополя в Соколовке
Мэрия и эколог рассказали, почему вырубают тополя в Соколовке
Мэрия и эколог рассказали, почему вырубают тополя в Соколовке
Мэрия и эколог рассказали, почему вырубают тополя в Соколовке
Мэрия и эколог рассказали, почему вырубают тополя в Соколовке
Мэрия и эколог рассказали, почему вырубают тополя в Соколовке

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