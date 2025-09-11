Четверг, 11 сентября, 2025
Власть и политика

Мэр Рязани Виталий Артёмов проверил готовность города к выборам в облдуму

Алексей Самохин

Завтра начинаются выборы в Рязанскую областную Думу. В областном центре образовано 199 избирательных участков. Проголосовать можно в течение трёх дней, в удобное время. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов проверил готовность избирательных участков Советского района, расположенных в школах № 1, 14 и 15. Он пообщался с председателями участковых избирательных комиссий, обсудив вопросы организации голосования и обеспечения безопасности.

Для стабильной работы участков приняты меры по энергоснабжению помещений. Также установлено видеонаблюдение.

Зеленский задумал пакость, в ответ Россия готова применить план быстрого окончания СВО

Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину
Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области. 
Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
«Русские снимают с Украины скальп» — началась паника

В эфире прозвучал код «Дымоскальп». Пользователи начали строить версии о том, что это связано с недавними атаками на объекты энергетики
Польша просит у НАТО ПВО после инцидента с дронами, но всё портит… скотч 

Жители приграничных районов тем временем пережили настоящий шок: власти велели сидеть по домам, люди прятались в подвалах — и до сих пор боятся выходить на улицу. Атмосфера страха — именно того и добивались?

Стены усыпальницы хана нашли на раскопках в Касимове 

В городе работают учёные из Казани. Археологи 11 сентября обнаружили стены текие (усыпальницы) одного из касимовских ханов.
Баку совершил ошибку с Россией и теперь расплачивается — «Царьград»

На фоне успехов России в СВО Баку «дали задание обострить отношения с Москвой», так как капиталы азербайджанской элиты находятся на Западе, прежде всего в британских банках.
«Яндекс Go» запустил тестовую аренду автомобилей BelkaCar

По информации BelkaCar, теперь арендовать машины сервиса можно через приложения «Яндекс Go» и «Яндекс Драйв».
В Рязани скончался профессор Евгений Иванов 

С 2000 по 2023 год Евгений Сергеевич работал в РГУ имени С. А. Есенина. Он занимал должности профессора кафедры ботаники и экологии, заведующего кафедрой ботаники, а затем кафедры ботаники, генетики и агробиологии.
Участник СВО, полковник, командир полка №387 Михаил Давыдов вручил благодарственные письма рязанцам

В составе 387-го мотострелкового полка воздушно-десантных войск служат мобилизованные рязанцы и представители Тульской, Липецкой и Тамбовской областей. Он был сформирован в октябре 2022 года.
Москвичка продала душу за коллекцию Лабубу и билет на концерт Кадышевой 

По данным СМИ, объявление о продаже души за 100 тысяч рублей разместил в интернете маркетолог Дмитрий. По его словам, это был пранк ради хайпа, который вышел из-под контроля.
В Рязани открыли стелу «Город трудовой доблести»

Она установлена в сквере у вокзала «Рязань-2» на пересечении Первомайского проспекта с улицей Вокзальной.
Аудитория российского мессенджера MAX превысила 30 миллионов пользователей

Первый российский национальный мессенджер MAX продолжает активно развиваться.