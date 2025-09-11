Мэр Рязани Виталий Артёмов проверил готовность города к выборам в облдуму

Завтра начинаются выборы в Рязанскую областную Думу. В областном центре образовано 199 избирательных участков. Проголосовать можно в течение трёх дней, в удобное время. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов проверил готовность избирательных участков Советского района, расположенных в школах № 1, 14 и 15. Он пообщался с председателями участковых избирательных комиссий, обсудив вопросы организации голосования и обеспечения безопасности.

Для стабильной работы участков приняты меры по энергоснабжению помещений. Также установлено видеонаблюдение.