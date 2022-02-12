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Суббота, 12 февраля, 2022

Мэр Рязани Сорокина призналась, что ненавидит зиму

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Мэр Рязани Сорокина призналась, что ненавидит зиму

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани
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В ходе публичного отчёта перед жителями по итогам работы за 2021 год и планам на 2022 год мэр Рязани Елена Сорокина призналась, что стала ненавидеть зиму.

Во время выступления в Центральной городской библиотеке имени Есенина 12 февраля мэр затронула проблему уборки снега. 

Сорокина отметила, что серьёзную помощь в уборке оказывают городские предприятия: они ежедневно выводят на улицы до 40 единиц техники. Кроме того, решать проблему со снегом помогают и соцсети, где жители пишут о неубранных участках.

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В конце Сорокина призналась, что раньше любила зиму и снег, однако теперь ненавидит их.

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