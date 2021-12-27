-11.9 C
Рязань
Понедельник, 27 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

Мэр Рязани рассказала, где в новогоднюю ночь посмотреть салют

7info7

Мэр Рязани Елена Сорокина сообщила, что в новогоднюю ночь в Рязани запустят фейерверки, несмотря на отсутствие праздничных мероприятий.

По словам главы администрации, посмотреть его можно с пяти разных площадок. В ночь на 1 января салют прогремит в центре города в 01.00. Его запустят с территории УРТ на улице Дзержинского.  

Увидеть фейерверк можно будет не только там. В 01.00 салют украсит небо у КДЦ «Октябрь» и у центрального ЗАГСа на Московском.

Реклама

В 01.30 горожане смогут посмотреть салют у ДК «Приокский» и на территории «Вишневого сада».

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,859ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img