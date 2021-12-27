Мэр Рязани рассказала, где в новогоднюю ночь посмотреть салют

Мэр Рязани Елена Сорокина сообщила, что в новогоднюю ночь в Рязани запустят фейерверки, несмотря на отсутствие праздничных мероприятий.

По словам главы администрации, посмотреть его можно с пяти разных площадок. В ночь на 1 января салют прогремит в центре города в 01.00. Его запустят с территории УРТ на улице Дзержинского.

Увидеть фейерверк можно будет не только там. В 01.00 салют украсит небо у КДЦ «Октябрь» и у центрального ЗАГСа на Московском.

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В 01.30 горожане смогут посмотреть салют у ДК «Приокский» и на территории «Вишневого сада».