Мэр Рязани проверила ход реконструкции ДШИ №5

Елена Сорокина посетила детскую школу искусств №5 в Рязани, где продолжается реконструкция в рамках нацпроекта.

Сейчас идут отделочные работы – бригады оштукатурили стены и приступают к их покраске. На полу уложат линолеум, а в коридорах – плитку. Уже выполнена разводка всех сетей, установлено вентиляционное оборудование. Предстоит завершить отделку стен и сделать подвесной потолок.

В настоящее время рабочие приводят в порядок фасады. Когда финишная отделка будет завершена, на них нанесут декоративную роспись. Прилегающую территорию благоустроят – уложат асфальт и проведут озеленение с обустройством клумб.

Градоначальник отметила, что работы идут в графике.