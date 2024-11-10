Мэр Рязани проверил благоустройство дворов и монтаж новой детской площадки

В субботу, 9 ноября, глава администрации Рязани Виталий Артёмов провёл объезд городских территорий.

Во дворе дома №72-76 по улице Затинной завершён монтаж новой детской площадки. Осталось благоустроить прилегающую территорию. Это будет сделано в ближайшее время.

Виталий Артёмов также осмотрел комплексное благоустройство дворов на Первомайском проспекте и улице Чкалова. Проведена укладка нового асфальтобетонного покрытия, устроено освещение, планируется дополнительное озеленение территории.

В ходе выезда были даны дополнительные поручения, касающиеся уборки территорий и комплексного благоустройства.