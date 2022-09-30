Мэр Рязани прокомментировала появление в городе троллейбуса с самодельной дверью

Глава администрации Рязани Елена Сорокина прокомментировала появление в городе троллейбуса с самодельной дверью.
По словам Сорокиной, дверь на транспортном средстве не от балкона, а от троллейбуса другой марки. Сотрудники ремонтного цеха УРТ перестарались.
Глава администрации напомнила, что город закупил 10 новых троллейбусов «Адмирал», столько же прибыло из Санкт-Петербурга — не новых, но в хорошем состоянии. В 2022 году закупят ещё 10 новых машин.
Фото троллейбуса с самодельной дверью ранее опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».