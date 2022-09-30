Мэр Рязани прокомментировала появление в городе троллейбуса с самодельной дверью

Глава администрации Рязани Елена Сорокина прокомментировала появление в городе троллейбуса с самодельной дверью.

— Вот такой «экземпляр» ещё вчера катался по городу. Больше позорить не будет. Начальник управления рязанского троллейбуса этот неприятный инцидент запомнил надолго, сделал выводы, — написала мэр ВКонтакте.

По словам Сорокиной, дверь на транспортном средстве не от балкона, а от троллейбуса другой марки. Сотрудники ремонтного цеха УРТ перестарались.

Глава администрации напомнила, что город закупил 10 новых троллейбусов «Адмирал», столько же прибыло из Санкт-Петербурга — не новых, но в хорошем состоянии. В 2022 году закупят ещё 10 новых машин.

— Такими темпами мем о рязанском троллейбусе останется в прошлом, — уверена Сорокина.

Фото троллейбуса с самодельной дверью ранее опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».