Мэр Рязани поручила убрать песок с улиц города

На рабочем совещании 3 апреля в администрации Рязани мэр Елена Сорокина дала поручение убрать с городских улиц песок.

Градоначальник напомнила, что 1 апреля стартовал весенний месячник по санитарной чистке и благоустройству Рязани.

В рамках первого субботника уборку провели на зелёных зонах Московского шоссе, на Лыбедском бульваре, в Нижнем городском саду, сквере на Соборной и на других территориях. Убрано более 350 кубометров мусора, сухостоя и древесных отходов. В работах задействовано 50 единиц спецтехники.

Елена Сорокина поручила Дирекции благоустройства координировать уборку, обеспечивать сотрудников инвентарём и вовремя вывозить собранный мусор. Контрольно-аналитическому управлению и управлению по делам территорий поручено взаимодействовать с хозяйствующими субъектами.

Глава города напомнила также о приведении в порядок дворов, спортивных и детских площадок.