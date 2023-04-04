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Вторник, 4 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Мэр Рязани поручила убрать песок с улиц города

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Фото с сайта Администрации Рязани

На рабочем совещании 3 апреля в администрации Рязани мэр Елена Сорокина дала поручение убрать с городских улиц песок.

Градоначальник напомнила, что 1 апреля стартовал весенний месячник по санитарной чистке и благоустройству Рязани.

В рамках первого субботника уборку провели на зелёных зонах Московского шоссе, на Лыбедском бульваре, в Нижнем городском саду, сквере на Соборной и на других территориях. Убрано более 350 кубометров мусора, сухостоя и древесных отходов. В работах задействовано 50 единиц спецтехники.

Елена Сорокина поручила Дирекции благоустройства координировать уборку, обеспечивать сотрудников инвентарём и вовремя вывозить собранный мусор. Контрольно-аналитическому управлению и управлению по делам территорий поручено взаимодействовать с хозяйствующими субъектами.

Глава города напомнила также о приведении в порядок дворов, спортивных и детских площадок.

Мэр Рязани поручила убрать песок с улиц города
Мэр Рязани поручила убрать песок с улиц города

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