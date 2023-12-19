Мэр Касимова выступил в поддержку Владимира Путина

Глава администрации Касимова Рязанской области Иван Бахилов поддержал решение Владимира Путина принять участие в выборах президента России. Соответствующий пост мэр опубликовал в соцсетях.

«Поддерживаю решение Владимира Путина баллотироваться на пост Президента в 2024 году. Почему я решил поддержать Владимира Владимировича на предстоящих президентских выборах? На этот вопрос один ответ: — „В судьбе России — наша судьба“.

Для человека нет ничего более важного, чем уверенность в завтрашнем дне. Я считаю, что наш Президент-лидер, который руководствуется не личными амбициями, а интересами государства, это действительно сильный и самостоятельный профессионал, который ассоциируется со стабильностью, грамотными решениями и хорошими перспективами на жизнь.

Владимир Владимирович видит своей главной задачей обеспечение всестороннего суверенитета России. Он справедливо указал на то, что все цели по развитию страны, обеспечению социальных гарантий, росту благосостояния граждан достижимы только при соблюдении ключевого условия существования всей России — обеспечении её суверенитета: территориального, экономического, технологического, гуманитарного.

„Именно народ России был и будет единственным источником власти. Его суверенное право выбирать своё будущее мы защитим от любого внешнего вмешательства. Российское государство будет суверенным, а значит подлинно народным“ — отметил Владимир Путин.»