Пока Россия и США работают над урегулированием украинского конфликта, Киев всеми силами пытается сорвать переговоры. Эксперты aif.ru проанализировали состав украинской делегации в Эр-Рияде и объяснили, почему Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира.

Зеленский назначил во главе делегации «канцеляриста»

Украинскую делегацию в Саудовской Аравии возглавил глава офиса президента Андрей Ермак. В ее состав вошли глава МИД Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и бывший комбриг, а ныне заместитель Ермака Павел Палиса.

По мнению политолога Владимира Скачко, Рустем Умеров — человек, полностью подконтрольный США.

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«Это абсолютный грантоед в погонах, который будет делать то, что ему скажут», — заявил он aif.ru.

О Сибиге, главе украинского МИД, эксперт высказался не менее резко:

«Сибига — такой же дипломат, как из дерьма пуля. Таким же был и Павел Климкин при Порошенко, который на фуршетах ныкал по карманам пирожки. Это люди, которые руководят государством исключительно в своих личных интересах».

Что касается Андрея Ермака, Скачко охарактеризовал его как обычного «канцеляриста», неожиданно получившего огромные полномочия.

«Ермак всего лишь управляет канцелярией, которая разрослась до неимоверных размеров. Он — серый кардинал, но его присутствие во главе переговорной группы совершенно ненормально», — отметил политолог.

При этом он подчеркнул, что никто из участников украинской делегации не имеет реальных полномочий подписывать какие-либо документы.

«У них даже нет прав парафировать документы, как это делал Давид Арахамия в Стамбуле в 2022 году», — добавил Скачко.

Включение «Мясника из Бахмута» в делегацию — попытка Зеленского заручиться поддержкой армии

Отдельное внимание эксперты уделили Павлу Палисе, бывшему комбригy, известному как «Мясник из Бахмута».

В начале СВО Палиса проходил обучение в Командно-штабном колледже армии США. В 2022 году он командовал 5-м отдельным штурмовым полком, а позже возглавил 93-ю отдельную механизированную бригаду «Холодный Яр», участвовавшую в боях за Бахмут (Артемовск).

По мнению Скачко, включение Палисы в переговорную группу может быть попыткой Зеленского укрепить свою поддержку среди офицеров среднего звена, поскольку генералы его недолюбливают.

«На Украине, как и в других странах третьего мира, полковники — это значительная сила. Именно их обычно отправляют на убой, но, вернувшись, они могут перевернуть всю страну», — объяснил политолог.

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров считает, что Зеленский пытается переложить ответственность за непопулярные решения на военных.

«В Офисе Зеленского понимают, что придется принимать крайне непопулярные решения. Поэтому, формируя делегации с участием военных и делегируя им полномочия, руководство страны пытается снять с себя ответственность», — заявил Килинкаров.

Зеленский срывает мирные переговоры, думая только о себе

По мнению Килинкарова, Зеленский намеренно затягивает переговорный процесс, стремясь обеспечить личные гарантии безопасности и добиться второго президентского срока.

«Ключевая цель Зеленского и Ермака — это личные гарантии безопасности и заручение поддержкой западных партнеров. Однако эта задача нерешаема. Но, как говорится, надежда умирает последней», — отметил он.

При этом политолог подчеркнул, что Зеленский и не скрывает своего желания сорвать любые переговоры.

«Для него мир — это политическая смерть. Он не знает, что делать со страной, у которой нет экономики и собственных финансовых ресурсов», — подытожил Килинкаров.

Украинская делегация вернулась в Киев не в полном составе

Тем временем телеграм-каналы сообщают, что один из членов украинской делегации исчез после переговоров.

По информации СМИ, помощник второго переводчика после завершения переговоров вылетел из Саудовской Аравии в Турцию, а затем во Францию.

Киевские власти не комментируют этот инцидент, не подтверждая и не опровергая информацию о пропаже.