Митрополит Марк в проповеди рассказал о непростом времени для каждого сына России

19 марта вечером в Казанском монастыре митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил Пассию — Последование Святых и спасительных Страстей Христовых. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Наставление к верующим владыка посвятил теме самого страшного искушения Христа и тем искушениям, которые встают перед каждым человеком в течение его жизни:

— Святая Великая Четыредесятница — это время, когда Церковь вспоминает шествие Христа Спасителя в Иерусалим на страсти. И вместе с тем наш пост в качестве своего основания имеет сорокадневный пост Христа Спасителя.

Евангелисты повествуют о том, что сразу после Своего Крещения на Иордане Господь был поведен в пустыню, где проходил искушение от диавола. Евангелисты Матфей и Лука рассказывают нам о трех значимых искушениях Спасителя.

Диавол многоразличным образом искушал Христа, пытаясь сбить Его с пути страдающего Мессии, Раба Божия, который должен завершить Свой путь на Голгофе. Диавол пытается направить Христа по ложному пути, чтобы Он стал таким Мессией, к которому бы устремились народные массы и кому рукоплескали бы сыны века сего. Но Христос отвергает все эти диавольские искушения, поскольку Он находится в послушании Своему Отцу и верен Своему призванию. У Него другая задача — спасти все человечество, дать ему свободу и вернуть ему райское блаженство. Диавол до времени отходит, но искушения Христа Спасителя на этом не заканчиваются.

В Евангелии мы многократно читаем о том, как те или иные люди задавали Христу каверзные вопросы, искушая Его и стараясь уловить в слове. Но это было не самое страшное искушение. А самое страшное — то, о котором мы только что слышали.

Когда Христос уже после суда синедриона и после осуждения на суде у Пилата пригвождается ко Кресту, первосвященники, старейшины и народ глумятся над невинным Страдальцем. Мы слышим искушающие слова еврейской верхушки — «других спасал, а Себя Самого не может спасти», «спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста».

Выражение «если Ты Сын Божий» напоминает нам обращение диавола ко Христу во время искушения в пустыне. И это искушение, когда Христос находится на Кресте, пригвожденным за наши грехи, является самым страшным. Можно только представить себе ту тяжесть мук, которые претерпевал Спаситель, находясь на этом ужасном орудии истязаний.

И тут искушающие слова первосвященников и книжников — «Если Ты Сын Божий, сойди с Креста, спаси Себя Сам». Эти слова — самое тяжелое и последнее искушение Христа.

Но Христос верен Своему призванию, Он знает, для чего Он родился, пришел в мир, и Он твердо идет Своим путем.

А идем ли своим путем мы, в правильном ли направлении движемся? Слыша об искушении Христа, мы должны задаться этим вопросом. Нередко диавол пытается искусить всех нас, пытаясь отвести нас от нашего призвания. Супругов пытается развести в разные стороны, искусив их враждой и ненавистью, чтобы супруги в злобе разошлись вместо того, чтобы спасаться в домашней церкви. Пытается диавол искусить и монашествующих, чтобы они оставили свое призвание. Так же и священники, и все люди искушаются диаволом, чтобы человек не исполнил свое призвание.

Сейчас непростое время для каждого сына России, и мы видим, что сейчас человек тоже проверяется на прочность, искушается — кем он себя ощущает? Сыном России или сыном мира, безродным космополитом? Все мы постоянно оказываемся перед встающими на нашем пути все новыми и новыми искушениями. И дай Бог, чтобы каждый из нас, дорогие братья и сестры, справлялся с этими тяжелыми искушениями.

Да, их в нашей жизни масса. Существует искушение особого порядка, когда мы, к сожалению, не проявляем подобающих христианину качеств и падаем. Но есть искушения глобального порядка, касающегося призвания человека. Выполним ли мы свое призвание, останемся ли мы верны ему, как дети Отца Небесного, дети нашего Отечества, как люди, имеющие каждый в этом мире свое служение?

Дай Бог, чтобы и мы, подобно Христу, преодолевали эти искушения и оставались на протяжении всей нашей жизни верны своему призванию, своей жизненной задаче.