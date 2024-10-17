Четверг, 17 октября, 2024
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Митрополит Марк объяснил, почему в Церкви так много запретов

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Алексей Самохин

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в очередном выпуске рубрики «Слово архипастыря» размышляет о том, для чего существуют запреты и ограничения, почему в Церкви без них не обойтись.

По словам священника, запреты есть не только в православии, они свойственны любой религии. Если человек задаёт вопрос о необходимости запретов, с точки зрения церкви его душа находится пока во мраке, и религия пугает как свет, который может ослепить человека, долгое время пребывающего во тьме.

— Чтобы объяснить существование запретов и правил, можно посмотреть на нашу повседневную жизнь, — говорит митрополит. 

В качестве примера он приводит правила дорожного движения, регламентирующие ситуацию на дорогах. Если бы все люди их соблюдали, ДТП было бы значительно меньше. Если не будет соблюдать никто, на дорогах воцарится хаос. 

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