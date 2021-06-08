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Вторник, 8 июня, 2021
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Минтранс предложил запретить тяжёлые электросамокаты на тротуарах

7info
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Минтранс России подготовил предложение о запрете использования электросамокатов тяжелее 35 килограммов на тротуарах, сообщает «Российская газета».  

По словам заместителя директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко, поправки обсуждаются с министерством внутренних дел. 

Нововведения предлагаются только средств индивидуальной мобильности с двигателями. Люди с обычными самокатами, а также на роликовых коньках будут продолжать считаться пешеходами. 

Ранее РИА «7 новостей» подробно рассказывало о том, как регулируется езда на самокатах в Рязани. 

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