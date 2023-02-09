Минспорт Рязанской области опубликовал схему трасс «Лыжни России»

Министерство спорта Рязанской области публикует схему трасс открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая пройдёт 11 февраля.
Старт дадут в полдень на лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз».
Дистанции соревнований:
5 км — юноши и девушки 2005 года рождения и моложе;
10 км — мужчины и женщины 2004 года рождения и старше;
2023 м – VIP-гонка.
Рязанцев приглашают провести время с пользой на свежем воздухе.
Возрастное ограничение 6+
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