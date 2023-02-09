Минспорт Рязанской области опубликовал схему трасс «Лыжни России»

Министерство спорта Рязанской области публикует схему трасс открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая пройдёт 11 февраля.

Старт дадут в полдень на лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз».

Дистанции соревнований:

5 км — юноши и девушки 2005 года рождения и моложе;

10 км — мужчины и женщины 2004 года рождения и старше;

2023 м – VIP-гонка.

Рязанцев приглашают провести время с пользой на свежем воздухе.

Возрастное ограничение 6+