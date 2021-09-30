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Четверг, 30 сентября, 2021
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Минсельхоз опроверг закрытие завода «Доширак» в Рязани

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Минсельхоз опроверг закрытие завода «Доширак» в Рязани

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Министерство сельского хозяйства Рязанской области назвало фейком информацию некоторых СМИ о закрытии завода «Доширак» в Рязани. Пост появился в группе ведомства ВКонтакте.

Публикации о дефиците лапши быстрого приготовления в магазинах из-за временной остановки рязанского производства появились сегодня в уральских и сибирских СМИ.

— Информация о снижении объёмов производства и поставок на заводе является недостоверной, — говорится в сообщении Минсельхоза.

По данным чиновников, завод не только не снизил производство, но и увеличил его на 20% по сравнению с 2020 годом. Более того, в случае необходимости готов нарастить объёмы выпуска лапши быстрого приготовления.

— Рязанской лапши быстрого приготовления — хватит всем её ценителям в других регионах России! — написано в ВК.

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