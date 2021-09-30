Минсельхоз опроверг закрытие завода «Доширак» в Рязани

Министерство сельского хозяйства Рязанской области назвало фейком информацию некоторых СМИ о закрытии завода «Доширак» в Рязани. Пост появился в группе ведомства ВКонтакте.

Публикации о дефиците лапши быстрого приготовления в магазинах из-за временной остановки рязанского производства появились сегодня в уральских и сибирских СМИ.

— Информация о снижении объёмов производства и поставок на заводе является недостоверной, — говорится в сообщении Минсельхоза.

По данным чиновников, завод не только не снизил производство, но и увеличил его на 20% по сравнению с 2020 годом. Более того, в случае необходимости готов нарастить объёмы выпуска лапши быстрого приготовления.