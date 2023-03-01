Минпросвещения России совместно с «Диалогом» разработают методику образцового госпаблика для образовательных учреждений

На экспертном совете «Диалога» обсудили развитие официальных страниц образовательных учреждений. Представители профильных органов власти, учителя и школьники-активисты отметили ключевые проблемные вопросы и сформулировали способы их решения. Среди основных способов — мотивация администраторов и разработка вовлекающего контента.

Госпаблики образовательных учреждений — это самая популярная категория официальных страниц. Как рассказал первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, ведение госпабликов — неотъемлемый инструмент позиционирования школы и воспитательной работы в интернете.

Александр Бугаев: «Госпаблики — хороший ретранслятор позитивной и воспитательной повестки. Соцсети дают нам большие возможности по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для школьников, их родителей и учителей. Поэтому недостаточно просто размещать официальную информацию, нужно подходить к этому вопросу творчески и привлекать к работе заинтересованную молодёжь – как школьников, так и молодых учителей»

По информации VK, число официальных страниц сферы образования с меткой «госорганизация» превысило 64 тысячи. Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов рассказал, как сделать официальные страницы полезными для аудитории и что для этого делает соцсеть.

Рустам Хайбуллов: «Сообщества подстраиваются под запросы и потребности людей. Каждый администратор, особенно в сфере образования, которая всегда была большим полем для творческой работы, должен понимать ценности и потенциал своего госпаблика. VK предлагает сообществам различные инструменты вовлечения, которые позволяют сделать контент в сообществе более интересным для аудитории: опросы, клипы, видео или прямые линии»

АНО «Диалог Регионы», координатор проекта по развитию госпабликов, включит сформулированные рекомендации в образовательные программы для администраторов. Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев назвал приоритеты развития официальных страниц и подчеркнул значимость работы с ними.

Андрей Цепелев: «Понимая значимость работы школ и детских садов в интернете, совместно с Минпросвещения мы разработаем методику ведения образцового госпаблика сферы образования. На основе сформированных рекомендаций Центры управления регионами, подразделения «Диалога», совместно с министерствами образования проведут обучающие семинары для администраторов пабликов школ и детских садов во всех субъектах России»

В итоге достигнута договорённость, что в методические рекомендации включат механизмы мотивирования сотрудников, привлечения заинтересованной молодёжи к производству контента, создания рубрик и тематических линий. Подготовленный для образовательных учреждений документ планируется опубликовать весной 2023 года.