Минпросвещения России совместно с «Диалогом» разработают методику образцового госпаблика для образовательных учреждений

На экспертном совете «Диалога» обсудили развитие официальных страниц образовательных учреждений. Представители профильных органов власти, учителя и школьники-активисты отметили ключевые проблемные вопросы и сформулировали способы их решения. Среди основных способов — мотивация администраторов и разработка вовлекающего контента.
Госпаблики образовательных учреждений — это самая популярная категория официальных страниц. Как рассказал первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, ведение госпабликов — неотъемлемый инструмент позиционирования школы и воспитательной работы в интернете.
По информации VK, число официальных страниц сферы образования с меткой «госорганизация» превысило 64 тысячи. Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов рассказал, как сделать официальные страницы полезными для аудитории и что для этого делает соцсеть.
АНО «Диалог Регионы», координатор проекта по развитию госпабликов, включит сформулированные рекомендации в образовательные программы для администраторов. Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев назвал приоритеты развития официальных страниц и подчеркнул значимость работы с ними.
В итоге достигнута договорённость, что в методические рекомендации включат механизмы мотивирования сотрудников, привлечения заинтересованной молодёжи к производству контента, создания рубрик и тематических линий. Подготовленный для образовательных учреждений документ планируется опубликовать весной 2023 года.
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