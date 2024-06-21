Минобороны сообщило об отражении масштабной ночной атаки БПЛА и катеров

Ночью предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку, сообщает пресс-служба Минобороны России.

ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера. Атака направлена на объекты на территории Российской Федерации.

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма и акваторией Чёрного моря. Также уничтожены 43 БПЛА над территорией Краснодарского края, 1 — над Волгоградской областью.

В северо-западной части Чёрного моря морская авиация Черноморского флота РФ уничтожила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.