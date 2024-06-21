Пятница, 21 июня, 2024

Минобороны сообщило об отражении масштабной ночной атаки БПЛА и катеров

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/mod_russia

Ночью предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку, сообщает пресс-служба Минобороны России.

ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера. Атака направлена на объекты на территории Российской Федерации.

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма и акваторией Чёрного моря. Также уничтожены 43 БПЛА над территорией Краснодарского края, 1 — над Волгоградской областью.

В северо-западной части Чёрного моря морская авиация Черноморского флота РФ уничтожила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области восстанавливают электричество после прохождения циклона

Пенсии в России будут индексировать дважды в год

Что ждёт каждый знак зодиака в июле? Астролог Райман представила подробный гороскоп

В Рязани создадут сеть велодорожек

Отставка Зеленского: дату и обстоятельства озвучили известные провидцы

В Рязани заметили самокатчика с унитазом

В Рязани провели очередной рейд по выявлению уклонистов от постановки на воинский учет

В Клепиковском районе машина влетела в дерево

Скопинец рассказал, как расстрелял двух человек на заводе в Рязани

В Рязани приступают к ремонту дороги на улице Крупской

Капитальный ремонт проходит в рязанской школе №34

Рязанские полицейские задержали онаниста, которого заметили возле ЦПКиО

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязанской области восстанавливают электричество после прохождения циклона

Новости Рязани
20 июня в регионе действовал циклон с ливнем, грозой, градом и сильным ветром. Из-за непогоды в филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» произошли технологические нарушения.

Пенсии в России будут индексировать дважды в год

Новости Рязани
В феврале — по уровню фактической инфляции, а в апреле — по стоимости индивидуального пенсионного коэффициента.

Что ждёт каждый знак зодиака в июле? Астролог Райман представила подробный гороскоп

Новости мира
Тысячам людей второй летний месяц подарит много позитивных шансов, которыми стоит воспользоваться.

В Рязани создадут сеть велодорожек

Новости Рязани
Глава региона лично проехал по городу на велосипеде и сделал несколько выводов.

Отставка Зеленского: дату и обстоятельства озвучили известные провидцы

Новости мира
Каждый из прогнозов рисует мрачное будущее просроченному главе киевского режима.