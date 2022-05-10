Минобороны сообщило о выходе на административную границу ЛНР

Войска Луганской Народной Республики при поддержке российской армии вышли на административную границу республики, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

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По его словам, подразделения завершили зачистку населенного пункта Попасная.

«Прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики», – отметил Конашенков.

Генерал отметил, что в ходе боев были уничтожены около 120 украинских военнослужащих, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.