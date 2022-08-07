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Минобороны РФ показало захваченное оружие Великобритании, США, Польши, Швеции

Министерство обороны России утром 7 августа опубликовало видео с захваченным у украинских формирований оружием иностранного производства. Трофеи получены в ходе специальной военной операции на Изюмском направлении.

Российские военные получили противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции. Среди них небезызвестные «Джавелины», а также ракетный комплекс «Карл Густав». Также показаны брошенные украинскими военными станковые пулеметы, стрелковое вооружение советского производства.

Воины-разведчики рассказали, при каких обстоятельствах удалось захватить вооружения.

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