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Понедельник, 30 августа, 2021
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Минобороны обязали отремонтировать здание госпиталя на Первомайском проспекте Рязани

7info
Минобороны обязали отремонтировать здание госпиталя на Первомайском проспекте Рязани
Фото: ЯндексКарты

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Министерство обороны РФ, владеющее зданием военного госпиталя на Первомайском проспекте, 25 города Рязани, обязали привести его в нормативное состояние. Об этом сообщил сайт Государственной инспекции по охране культурных объектов Рязанской области.

Здание госпиталя, 1829 года, является объектом культурного значения. Военным предписано разработать проектную документацию для его сохранения и проведения соответствующих работ.

— Законные правообладатели предупреждены о мерах ответственности, — говорится в сообщении ведомства.

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