Минобороны: на Украине погиб 1351 российский военнослужащий 

25 марта Минобороны РФ сообщило о гибели 1351 российского военнослужащего на Украине.
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Ещё 3 825 человек получили ранения.
2 марта сообщалось о гибели 498 военных РФ, ранения получили 1597 человек.
25 марта Минобороны РФ сообщило о гибели 1351 российского военнослужащего на Украине.
Ещё 3 825 человек получили ранения.
2 марта сообщалось о гибели 498 военных РФ, ранения получили 1597 человек.
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