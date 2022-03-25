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Пятница, 25 марта, 2022

Минобороны: на Украине погиб 1351 российский военнослужащий 

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Минобороны: на Украине погиб 1351 российский военнослужащий 

Александр Ильин

25 марта Минобороны РФ сообщило о гибели 1351 российского военнослужащего на Украине. 

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Ещё 3 825 человек получили ранения.

2 марта сообщалось о гибели 498 военных РФ, ранения получили 1597 человек.

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