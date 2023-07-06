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Министры правительства Рязанской области посетили Елатьму

7info
Фото: vk.com/kasrayon

5 июля делегация правительства Рязанской области под руководством министра территориальной политики Жанны Фоминой посетила р. п. Елатьма для контроля исполнения поручений, данных губернатором Павлом Малковым во время визита 7 июня. Об этом сообщила страница районной администрации ВКонтакте.

Министры территориальной политики, образования, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, заместители министров транспорта и автомобильных дорог, экономического развития, представитель министерства культуры регионального правительства совместно с руководителями Касимовского района Сергеем Новиковым и Владимиром Куницыным посетили ряд социальных объектов и встретились с активистами Елатьмы.

В ходе рабочей поездки осмотрели Елатомскую детскую школу искусств, где проходит ремонт в рамках национального проекта, краеведческий музей, Дом культуры, «Дом с характером» (проект по восстановлению купеческого особняка).

На встрече с активом рабочего поселка Елатьма обсудили вопросы развития муниципального образования и наметили пути решения острых вопросов.

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