Министры правительства Рязанской области посетили Елатьму

5 июля делегация правительства Рязанской области под руководством министра территориальной политики Жанны Фоминой посетила р. п. Елатьма для контроля исполнения поручений, данных губернатором Павлом Малковым во время визита 7 июня. Об этом сообщила страница районной администрации ВКонтакте.

Министры территориальной политики, образования, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, заместители министров транспорта и автомобильных дорог, экономического развития, представитель министерства культуры регионального правительства совместно с руководителями Касимовского района Сергеем Новиковым и Владимиром Куницыным посетили ряд социальных объектов и встретились с активистами Елатьмы.

В ходе рабочей поездки осмотрели Елатомскую детскую школу искусств, где проходит ремонт в рамках национального проекта, краеведческий музей, Дом культуры, «Дом с характером» (проект по восстановлению купеческого особняка).

На встрече с активом рабочего поселка Елатьма обсудили вопросы развития муниципального образования и наметили пути решения острых вопросов.