Минэк не ждет восстановления доходов россиян в 2021 году

Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня: они вырастут только на 2,5% после падения на 2,8% в 2020 году. Таков новый прогноз Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в министерстве.

Там пояснили, что рост будет носить восстановительный характер и станет обеспечен увеличением трудовых доходов граждан — как за счет роста реальных заработных плат, так и за счет восстановления численности занятых. Кроме того, позитивный эффект окажет увеличение поступлений от собственности и предпринимательской деятельности.

Одновременно реализуются адресные меры поддержки семей с детьми, безработных и нуждающихся. На восстановление доходов нацелены принятые правительством стратегические инициативы и единый план достижения национальных целей, — сообщили в ведомстве.

Ранее в октябре Минэкономразвития скорректировало оценку инфляции на конец года — на 1,6 п.п. вверх, до 7,4%, с прогнозируемых ранее 5,8%.

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