Микрофинансовые организации: плюсы, минусы, нюансы

В жизни каждого из нас бывают ситуация, когда срочно нужны деньги. Необходимость таких трат может быть вызвана проблемами со здоровьем, задержками зарплаты, банальной поломкой смартфона, который служит не только средством связи, но и незаменимым помощником в работе.

Далеко не у всех есть возможность занять денег у друзей или родственников. Взять необходимую сумму в банке порою мешает плохая кредитная история. При таком раскладе человеку приходится обращаться в микрофинансовую организацию (МФО). О достоинствах, недостатках и нюансах работы таких структур расскажем в небольшом обзоре.

Быстро, лояльно, дорого…

Главное достоинство таких контор — деньги выдаются очень быстро, буквально за 10-15 минут, без проверки источников дохода, оглядки на возраст, небольшие просрочки по прошлым займам или социальный статус. Зачастую микрозаймы нуждающийся в них может получить, не выходя из дома, с помощью онлайн-сервиса путем перевода на банковскую карту. Достаточно лишь предоставить паспортные данные. Отказ в микрокредите как правило связан с ошибками в персональных данных либо с безнадёжно испорченной кредитной историей клиента.

За высокую скорость и удобство, понятное дело, придётся заплатить.

Не случайно микрозаймы выдаются по очень высоким ставкам, по сравнению с банковскими процентами. Своих клиентов МФО могут завлекать информацией про кредиты под 1%, но это сумма не ежемесячной переплаты, а ежедневной. То есть, взяв 15 тысяч рублей на 30 дней, через месяц вы отдадите 19 500. Плюс за каждый день просрочки кредиторы будут брать дополнительные пени. Иногда они могут достигать 10 процентов в день. Кроме того, в отличие от банков, раздатчики микрозаймов не дают клиенту страховку на случай болезни и, как правило, требуют вернуть сумму одним «куском», а не частями.

— Но в микрофинансовых организациях люди как правило берут не такие крупные суммы, как в банке, — отмечает эксперт в сфере потребительского кредитования Алла Махова.

Прежде чем обратиться к услугам этих контор, изучите договор, особенно ту часть, где даётся информация об обязанностях заёмщика, штрафах за просрочку, процентных ставках и дополнительных услугах, которые оплачиваются из вашего кармана.

Наведите справки

Все легальные МФО входят в специальный реестр Банка России. В противном случае — перед вами мошенники, которые работают «в чёрную». Так что перед общением с потенциальными кредиторами наведите справки, насколько их деятельность можно считать законной. Соответствующая информация есть на сайте Банка России.

Специалисты по вопросам финансовой грамотности рекомендуют обращаться в МФО лишь в случае острой необходимости, при условии, что другие легальные способы получения денег вам недоступны. Перед подписанием договора чётко определитесь, за счёт каких средств будете отдавать долг.

Получить кредит в банке, как правило более выгодно, чем занимать деньги в МФО. Срок выше, сумма больше, процент ниже, есть возможность застраховать риски и отдавать деньги частями. Микрокредит подойдёт лишь как крайняя мера при возникновении экстренной потребности в деньгах и невозможности получить их другим путём. Избежать сложностей вы сможете, если берете деньги в МФО всего на несколько дней, ведь некоторые такие конторы для привлечения клиентов выдают краткосрочные займы под 0% годовых.