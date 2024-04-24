Среда, 24 апреля, 2024

Михаилу Ефремову отказали в УДО: возможно ли повторное ходатайство?

Автор: 7info

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Михаил Ефремов. Фото: Пресненский районный суд Москвы.

Суд не удовлетворил ходатайство актёра Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО) из-за нарушения им режима содержания в колонии.

Однако, как отмечает юрист Владимир Постанюк, по истечении полугода Ефремов имеет право повторно обратиться в суд с аналогичным прошением. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперт затрудняется прогнозировать шансы на успех второй попытки, так как необходимо учитывать все нюансы дела. Тем не менее, Постанюк выделяет несколько факторов, которые могут сыграть в пользу актёра.

Ефремов не хотел никого убивать, хотя и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, что привело к трагическим последствиям. Это важное отличие от умышленных убийств.

Ефремов не молод, пребывание в местах лишения свободы не лучшим образом влияет на его здоровье.

Постанюк уверен, что актёр не представляет опасности для общества, особенно с учетом возможных ограничений, например, запрета на управление транспортным средством.

«Продолжение трудовой деятельности Ефремова может стать более эффективной помощью семье погибшего, чем его дальнейшее заключение», — резюмирует юрист.

Важно отметить, что данная информация основана на мнении одного эксперта и не является официальной позицией судебных органов.

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