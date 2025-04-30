Михаил Галустян объявил о разводе с женой Викторией после 18 лет брака

Артист, телеведущий Михаил Галустян сегодня утром объявил о разводе с женой Викторией, с которой прожил вместе 18 лет. Пост появился в запрещённой в России соцсети.

По словам Галустяна, их совместный путь подошёл к завершению ещё в прошлом году. Супруги приняли решение пойти разными дорогами.

— Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за всё, что было между нами, — пишет Михаил.

Реклама

Галустян отмечает, что развод — это не конец, а новый этап жизни.

У пары двое дочерей — Эстелла и Элина.