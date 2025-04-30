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Фото: @m_galustyan. Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ)
Новости России

Михаил Галустян объявил о разводе с женой Викторией после 18 лет брака

Алексей Самохин

Артист, телеведущий Михаил Галустян сегодня утром объявил о разводе с женой Викторией, с которой прожил вместе 18 лет. Пост появился в запрещённой в России соцсети.

По словам Галустяна, их совместный путь подошёл к завершению ещё в прошлом году. Супруги приняли решение пойти разными дорогами.

— Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за всё, что было между нами, — пишет Михаил.

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Галустян отмечает, что развод — это не конец, а новый этап жизни.

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